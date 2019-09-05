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Ata Tohumu Projesi tanıtıldı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ı da yakından ilgilendiren ‘Ata Tohumu Projesi’ ile ilgili tanıtım toplantısı Ankara’da yapıldı.

Ata Tohumu Projesi tanıtıldı

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ı da yakından ilgilendiren ‘Ata Tohumu Projesi’ ile ilgili tanıtım toplantısı Ankara’da yapıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Ata Tohumu Projesi tanıtıldı

Yozgat’ın da pilot iller arasında yer aldığı projenin tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ata Tohumu Projesi'ni başlattıklarını hatırlatarak o günden bugüne proje kapsamında yerel tohum buluşmaları gerçekleştirdiklerini anlattı. Bu buluşmalarda çiftçilerin hazine sandıklarını açtıklarını dile getiren Emine Erdoğan, "Bu toprağın mirasının gelecek nesillere aktarılması için tohumlarını devletimize emanet ettiler. Büyük bir mutlulukla söylemek isterim ki, kısa sürede binden fazla tohum çeşidi bağışlandı. TİGEM aracılığı ile tohumlar kayıt altına alındı ve gen bankalarında muhafaza edildi" diye konuştu. Bakanlığın, bu tohumları gen bankasında çoğalttığına ve fide haline getirip tekrar toprakla buluşturduğuna da dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ata tohumlarımızdan ilk etapta 60 ton ürün elde ettik. Kandıra'nın sivri biberinden Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un on dilim kavunundan Ayaş'ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün mağazalarda satışa sunuldu. Bu sayede, anılarımızda dahi yok olmaya başlayan tatlar ve kokular bundan sonra nostalji olmayacak, inşallah yaşamaya devam edecek. Besinlerimiz, içeriği açısından zengin, özgün tadında ve kokusunda, seneler önce neyse şimdi de o şekilde soframıza gelecek" dedi.Ata tohumlarının muhafazası kadar, bu alanda insan kaynağının devamlılığının da önemine işaret eden Emine Erdoğan, "Kariyer denildiğinde, sadece plazaların anlaşıldığı bir çağdayız. Maalesef günümüzde özellikle gençler arasında masa başı bir iş sahibi olmak, statü elde etmek olarak düşünülüyor. Tarımsal üretim hangi gencimizin gelecek hayalini süslüyor? Demek ki burada bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bu yanlışı düzeltmek için tarımdaki büyük potansiyeli doğru bir şekilde anlatmalıyız. Gençlerin tarım sektöründen ümitvar olmalarını sağlamalıyız. Toprakla aramızda oluşan bu mesafeyi kaldırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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