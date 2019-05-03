ASPiR HER DERDE DEVA

Bu nedenle ekimi yapılan aspir bitkisinin önemli bölümünü hayvan yemi olarak kullanıyor, az miktarda ise soğuk sıkma yöntemi ile yemeklik yağı olarak tüketiliyor. Ayçiçeği ve çörekotu işleyen tüm makineler aspir işlemeye de elverişli. Yağ alındıktan sonra geriye kalan küspe içerdiği yüzde 22-24 protein nedeniyle iyi bir hayvan yemi olarak değerlendirilebilir. Aspir bitkisinden elde edilen Aspir yağının birçok faydası bulunuyor. Kilo verme, yağ yakma ve bronzlaşma etkisi bulunuyor. Eklem ağrılarını da iyileştirdiği vurgulanıyor. Aspirden elde edilen sıvı yağı, yemeklerde, kızartma, salata gibi yiyeceklerde tüketilebiliyor. Aynı zamanda, sıcak sıkma ile elde edilen sıvı jet yakıtı olarak da kullanılıyor. Aspir bitkisi, yem olarak büyük, küçük ve kanatlılarda da tercih ediliyor. Hayvanın et, süt, yumurta kalitesini yükseltiyor, hastalıklara karşı direncini artırıyor. Yozgat’ta yöresel ürünler satışı yapan Numan Kılız, Aspir yağının genel olarak bilinmediğini, bilen kişilerin talep ettiğini, talep doğrultusunda soğuk sıkma yapıp, arıtarak müşterinin talebini karşılamaya çalıştıklarını kaydetti. Bakliyat satışı yapan işyerlerinde ise aspir yemlik olarak satılıyor. Kilosu 3 liradan yem olarak satılan asbire talebin fazla olduğu kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ankara’da bulunan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Satış Reyonunda Aspir Yemeklik Yağının teneke kutularda satışının yapıldığı da kaydedildi.

VERİMLİ TOPRAKLAR

Yozgat’ta her yıl yaklaşık olarak 2 milyon dekara yakın tarım alanı nadasa bırakılıyor. Bu durum, Türk ekonomisine ciddi zarar verdiği gibi çiftçinin de ekim ve üretim yapmadığı tarlasına emek harcamak suretiyle gelirini düşürüyor. Nadasa bırakılan hububat ekimi yapılan tarım alanlarına hiç bir masraf yapmaksızın anız üstü aspir ekimi yapılabiliyor. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından anız üstü aspir ve diğer tarımsal ürünlerin ekimini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Nadas alanlarına aspir ekimi yapılması durumunda Yozgat ekonomisine ciddi bir girdinin sağlanabileceği, bu paranın da çiftçinin cebine gireceğinin altı çizildi. Petrol ile birlikte bitkisel yağı açığımızı kapatmak için yurt dışından yakıt ve yağ almak durumunda kaldığımızı göz önüne aldığımızda nadasa bırakılan tarım alanlarının verimli şekilde değerlendirilmesinin önemi de daha net ortaya çıkıyor.

JET YAKITI

Yozgat’ta kuru tarımın yapıldığı alanlardan dekardan ortalama 100 kilo, sulu alanlardan ise dekardan 300- 400 kiloya kadar aspir ürünü alınabildiği kaydedildi. Aspir bitkisinin biyodizel ve jet yakıtının da hammaddesi olarak kullanıldığı, Yozgat’ta aspir ekim alanlarının artırılması durumunda bitkiyi yakıta dönüştürecek tesislerin kurulmasıyla yurt dışından getirilen yakıta ödenen paranın düşeceği hatırlatıldı.

YEMEKLİK YAĞ

Aspir yağlık bir ürün olması nedeniyle genelde sanayide yağ elde etmek üzere değerlendiriliyor. Yağ elde edilmesinde, ayçiçeği işleyen tüm makineler aspir işlemeye de elverişli. Ayrıca yağ alındıktan sonra geriye kalan küspe içerdiği yüzde 22-24 protein nedeniyle iyi bir hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Aspir yağı yemeklik yağ olarak kullanımının yanında vernik, boya, baskı mürekkebi, koruyucu, alkit reçinelerin üretiminde ve sabun sanayinde de kullanıldığı, hayvan beslenmesinde de kullanma imkânının bulunduğu, yem de protein ve yağ miktarını artırdığının altı çizildi.

FAYDALARI ÇOK

Aspir yağının faydaları saymakla bitmiyor. Aspir yağının, E vitamini açısından oldukça mükemmel bir kaynağı olduğuna vurgu yapan uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, üst solunum yolları, ruh sağlığı, kalp sağlığına iyi geldiğini ifade ettiler. Aspirin faydaları bununla da kalmıyor. Diyabet kontrolüne destek olan Aspir yağı, kilo vermeye de yardımcı olduğunun altı çizilip, sindirim sistemini desteklediği, saç dükölmesini önlediği, cilt sağlığına da iyi geldiği ifade edildi.

