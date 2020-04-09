Aşılamalara hız kesmeden devam

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüsü salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında, alınan kararlar ile uygulamaya konulan tedbirler sayesinde insanlar arasında temas riskinin minimum düzeye indirgendiği, gerek kamuda gerekse özel sektörde esnek çalışma modeline geçildiğini hatırlattı. Özkaya, toplum sağlığını yakından ilgilendiren bu salgın sürecinde, en fazla sorumluluk alması gereken kurumların başında Tarım ve Orman Müdürlüklerinin geldiğine vurgu yaparak, ’’İnsanlarımızın sağlıklı hayvansal gıda tüketebilmeleri amacıyla hayvan sağlığı ile mücadele çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda büyükbaş hayvanlarda koruyucu aşılama çalışmaları, Brucella ve Tüberküloz gibi zoonoz hastalıklar ile mücadele çalışmaları, küçükbaş hayvanların tescil ve aşılama çalışmaları, veteriner hekimlerimiz gözetiminde kesimhane faaliyetleri, il içi ve iller arası hayvan sevkleri faaliyetleri aynı şekilde sürdürülmektedir’’ dedi. Özkaya, 15 Nisan tarihine kadar, insan sağlığını yakından ilgilendiren, geçmiş yıllarda Yozgat’ta da tespit edilmiş Şarbon Hastalığı ile mücadele kapsamında, Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde 20 bin büyükbaş, 45 bin küçükbaş hayvanın aşılanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Özkaya, "Kurum olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Bu sıkıntılı süreçte yapacağımız özverili çalışmalar ile insanlarımızın sağlıklı ve güvenilir hayvansal gıda tüketebilmeleri için hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarımız, kontrol ve denetim faaliyetlerimiz kesintisiz olarak devam edecektir. Hayvan hareketlerinin ve hastalık takiplerinin veteriner hekimlerimizin önemli vazifelerinden biridir. Bu kapsamda Brucella, Tüberküloz, Kuş Gribi, Kuduz, Şarbon gibi hayvanlar veya hayvansal ürünlerden insanlara geçen hastalıklar ile mücadelede de aynı titizlikle çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.