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ARPADA HASAT TAMAM

Yozgat’ta yerli arpa çeşitlerinin tanıtımı amacıyla ekim yapılan alanlarda hasat yapıldı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 00:50
ARPADA HASAT TAMAM

YOZGAT il genelinde en fazla üretimi yapılan ürünlerden Arpanın yerli çeşitlerini çiftçilere tanıtmak amacıyla uygulanan arpa çeşit demonstrasyonunun hasadı yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli kontrolünde Sorgun İlçesinin Büyüktaşlık köyünde uygulanan deneme ekiminin ardından hasatta yine teknik ekip gözetiminde gerçekleştirildi. Önder çiftçi Taha Cemil Şahin’in tarlasında gerçekleştirilen yerli arpa çeşitlerinde sonucun olumlu olduğu kaydedildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, bakanlık bünyesindeki araştırma kuruluşlarınca son yıllarda tohumculuk konusunda yeni ve daha verimli tohum geliştirme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Özkaya, geliştirilen yeni çeşitleri Yozgat şartlarında deneyerek, ekolojik şartlarına uyum sağlayan yüksek verimli yerli çeşitleri çiftçilere tanıtmak, yaygınlaştırmak amacıyla yeni yerli tohumlarla yoğun demonstrasyon çalışmaları yürütmekte olduklarını kaydetti. Özkaya, ‘’Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan yeni Arpa çeşitlerinden Akar – Anka06 – Bozlak – Tosunpaşa ve Burakbey çeşitleri İlimizdeki gelişim ve verim durumlarının gözlemlemek amacıyla aynı tarlaya yan yana ekildi. Üretim sezonu sürecinde tarımda olabilecek riskler ve aksilikler yaşandı. Buna rağmen demonstrasyonumuza devam ettik. Özellikle zabrus zararlısından dolayı demonstrasyon parselleri zarar gördü. Civardaki arpa tarlalarından 200-25 kilo verim alınırken yaşanan zarara rağmen yeni çeşitlerimizden dekardan 300-330 kilo verim aldık. Bu çeşitlerden özellikle Akar, Anka, Bozlak ve Burakbey çeşitlerinin verimleri çok güzel çıktı. Çiftçilerimize tavsiye ediyoruz" dedi. 

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ARPADA HASAT TAMAM
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