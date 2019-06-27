Arpa ve Mercimek hasadı başladı

Yozgat’ta yağışların bu yıl bol olması çiftçinin yüzünü güldürürken, il genelinde yaklaşık 316 bin 292 hektarda buğday, 31 bin 587 hektar alanda da arpa ekiminin yapıldığı kaydedildi. Hasadının Yerköy ilçesinde başladığı belirtilerek, hasadın coğrafi duruma göre 15-20 gün içerisinde bütün il genelinde başlayacağı bildirildi. Biçerdöver operatörleri ve çiftçiler de dane kaybı konusunda uyarıldı. Dane kaybının en fazla yüzde 3‘ün altında olması gerektiği hatırlatılarak, ‘Sap boyu ise en fazla 15-18 santimin üzerine çıkmaması gerekiyor. Yüzde 3’ün üzerinde dane kaybı varsa 18 santim üzerinde de sap boyu varsa çiftçilerimiz il ve ilçe tarım müdürlüklerine şikayetlerini bildirsinler. Gerekli idari para cezasını uygulanıyor. Operatörlerin ona dikkat etmesi gerekiyor. Çiftçilerde eğer öyle bir şey varsa onları uyaracaklar. Eğer uymazlarsa il ve ilçe tarım müdürlüklerine hemen ihbar edecekler denildi.

MERCİMEK HASADI

Şefaatli ilçesinde de Kırmızı Mercimek hasadına başlandı. Şefaatli ilçesinin İbrahimhacılı köyünde 100 dönümlük alana kırmızı mercimek ekimi yapan Uğur Alibaz, dekardan150 ila 250 kilo arasında verim aldığını söyledi. Yozgat’ın yeşil mercimek üretiminde ülke genelinde ilk sıralarda bulunmasına karşın, kırmızı mercimek konusunda gerilerde olduğu bildirildi. Yozgat’ta 2012 yılında 810 dekar alanda 157 ton kırmızı mercimek ekimi yapılırken, sonraki yıllarda ciddi gerilemeler yaşandı. DİE verilerine göre Yozgat’ta, 2013 yılında ekim alanı 654 dekara üretim 115 tona, 2014 yılında ise ekim alanı 629 dekara, üretim 100 tona geriledi. 2015-2016 yıllarında ise ekim alanı 140 dekara kadar indi. Üretim 20 ton civarında kaldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında 2016-2017 ekim döneminde 650 dekar alana kırmızı mercimek ekimi yapıldı. Kırmızı mercimek talebini karşılamak üzere hazırlanan proje kapsamında bu yıl çalışmaların daha da artırılarak, bölgede kırmızı mercimek ekiliş alanlarının daha da genişletilip, üretimin artırılmaya çalışıldığı bildirildi.

