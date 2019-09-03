ARICILIK GELiŞiYOR

Arıcılığı meslek edinip, dağların, ovaların eteklerinde kurdukları arı kovanlarından Türkiye’nin en kaliteli balını üretip, satışını yapan arıcılar, son yağışlarla birlikte doğanın renginin değişip, farklı türdeki çiçeklerin açmasıyla mutlu oldular. Yozgat’ta geçtiğimiz ayın ilk günlerinden itibaren başlayan bal sağımı üreticileri memnun etti. Bu yıl mevsiminde etkili olan yağışlar sayesinde hem kalitede hem de rekoltede yaşanan artış üreticiyi sevindirdi. Yozgat’ta pek bilinmeyen, arıcıların çok zahmetli olması nedeniyle üretimine pek yanaşmadığı kara kovan balı, diğer ballara göre fiyatının da çok pahalı olduğu kaydedildi. Suni bal mumu takılmadan arıların kendi mum salgıları ile yaptığı balın üretim çeşitleri ve tekniklerine göre farklılık gösterdiği kaydedildi. Yozgat’ın Bozok yaylasının farklı bitki örtüsü ile tercih eden gezginci arıcılar, yerli arıcılarla birlikte üretim yapıyor. Geçtiğimiz yılsonu itibariyle 290 yerli arıcı, 33 bin 358 arı kovanı ile bal üretimi yaptığı il genelindeki kırsal bölgelerde her yıl 200 civarında da gezginci arıcı konaklıyor. Önceki yıllarda en fazla 50 civarında gezginci arıcının Yozgat'a geldiği, bu sayının her geçen yıl arttığı, 200 civarında arıcının yaylalara yerleşip, faaliyetini sürdürdüğü kaydedildi. Yozgat'ta yıllık bal üretiminin 600 bin ton civarında olduğu, bunun artırılabilmesi için çalışıldığı ifade edildi. İlin coğrafi konumu ve iklimi bakımından arıcılığa elverişli bir bölge olduğu, arıcılığın geliştirilmesi ve daha kaliteli bal elde edilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğinin altı çizildi.

Yozgat Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, Evci Köyü’nün girişindeki dağ yamacında konuşlandırdığı kovanlarında kara kovan balı ile birlikte normal bal üretimi de yapıp, piyasaya sürüyor. Şekerli balın kilosunu 25 liradan sattığını kaydeden Sarı, hakiki kara kovan katkısız doğal balının kilosunu ise 75 liradan sattığını anlattı. Arıcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, ‘’Kara kovan balın özelliği, ortasında suni petek bulunmuyor. Arı kendi doğal peteğini yapıyor. Yozgat’ta yaklaşık 350 arıcı bulunuyor. Gezgin arıcılar da ilimize geliyor. Bu sene gezginci arıcı sayısı düştü. Bal alacak vatandaşların özellikle kara şeker yedirilmiş baldan uzak durması gerekiyor’’ dedi.

Arıcı Ali Sarı, Yozgat il genelinde tarım alanlarında, meyvecilikte tarımsal ilacın fazla kullanılmadığını, o nedenle arıların bitkilerden daha kaliteli polenler toplayıp, bal yaptıklarını kaydetti. Sarı, ‘’Köyümüzün bulunduğu bu bölge dağlık bir alan alması nedeniyle, doğal bitkiler, kekik fazla oluyor. Tarımsal üretimde ise tarımsal ilaçlama yapılmıyor. O nedenle bu bölgede konuşlandırılan arı kovanları doğal olarak beslenip, kendi yaptıkları peteklere bıraktıkları balın kalitesi de iyi oluyor. O nedenle bu bölgede üretilen kara kovan balı bilenler tarafından tercih ediliyor’’ diye konuştu.



