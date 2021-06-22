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Arıcılığa KOP desteği

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle arıcılara eğitim ve ekipman desteği verildi.

22 Haziran 2021 Salı 00:09
Arıcılığa KOP desteği

Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda orman alanlarındaki artış, yem bitkisi ve ayçiçeği üretiminin yaygınlaşması nedeniyle arıcılık üretimi için yeni alanlar oluştu. Çiftçilere alternatif arı ürünleri üretim olanakları sunmak için Kırşehir Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığında hazırlanan "Kırşehir’in Güllerinde Arılar Uçuşuyor Projesi" projesine KOP kapsamında 134 bin lira destek sağlandı. Proje kapsamında 25 üreticiden şartları tutan 12 çiftçiye Kırşehir Arıcılar Birliğinin ıslah sahasında Ankara'dan getirilen uzman tarafından katma değeri yüksek arı sütü ve arı ürünleri üretimi dersleri, teorik ve uygulamalı olarak verildi. Daha sonra, üreticilere bal dinlendirme tankı ve arı sütü üretiminde kullanılan malzemeler dağıtıldı. (aa)

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Arıcılığa KOP Desteği
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