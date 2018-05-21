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ARICILAR GELiYOR

FARKLI bitki örtüsü ve yaylaları ile arıcılık faaliyetleri için ideal bölgeler arasında yer alan Yozgat’ın mevsimlik arıcıları gelmeye başladı.

ARICILAR GELiYOR

FARKLI bitki örtüsü ve yaylaları ile arıcılık faaliyetleri için ideal bölgeler arasında yer alan Yozgat’ın mevsimlik arıcıları gelmeye başladı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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ARICILAR GELiYOR

Yağışlar nedeniyle yaylalara çıkamayan gezginci arıcılar, yağışların kesilmesiyle birlikte yaylalara arı kovanlarını indirip, çadırlarını da kurmaya başladılar.  300'ün üzerinde yerli arıcının bal üretimi yaptığı Yozgat il genelindeki kırsal bölgelerde her yıl 200 civarında da gezginci arıcı konaklıyor. Önceki yıllarda en fazla 50 civarında gezginci arıcının Yozgat'a geldiği, bu sayının her geçen yıl arttığı, 200 civarında arıcının yaylalara yerleşip, faaliyetini sürdürdüğü ifade edildi. Yozgat'ta yıllık bal üretiminin 550 bin ton civarında olduğu, bunun artırılabilmesi için çalışıldığı ifade edildi. İlin coğrafi konumu ve iklimi bakımından arıcılığa elverişli bir bölge olduğu, arıcılığın geliştirilmesi ve daha kaliteli bal elde edilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiğini kaydedildi. Yozgat’ta bu yıl bal üretiminin daha da artmasının beklendiği, bu yıl gelecek gezginci arıcı sayısının ise henüz netlik kazanmadığı bildirildi.

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