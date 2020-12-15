ARAZiLER BiRLEŞTiRiLDi

TARIM alanlarının toplulaştırılarak, altyapı, sulama, tarla içi geliştirme gibi konuların daha az maliyetle yerine getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yozgat’ta bu yıl 38 bin 70 hektar tarım alanında toplulaştırma yapıldı. Programa alınan toplulaştırma çalışmalarının ise devam ettiği, önümüzdeki yıl bitirilmesinin planlandığı bildirildi. Devlet Su İşleri Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Türkiye’nin her alanda daha da güçlü hale getirilmesi konusunda DSİ’ye de önemli görevlerin düştüğünün altını çizdi. Yıldız, arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerinin de birlikte düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Yıldız, bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisinin DSİ Genel Müdürlüğüne verildiğini hatırlatarak, ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alanın bulunduğunu anlattı. Yıldız, ‘’8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir” dedi. Genel Müdür Yıldız, Yozgat il genelinde bu yıl 3 projede toplam 49 bin 380 hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 38 bin 710 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanarak tapu tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Yıldız, Yozgat’ta devam eden çalışmalarla 10 bin 670 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Yıldız, çalışmalar kapsamında, sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını bildirdi.

SULAMA YATIRIMIN TASARRUF

DSİ Genel Müdürü Yıldız, sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde, parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığını, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını anlattı. Yıldız, diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin de yüzde 90 oranında azaldığına dikkat çekti. Yıldız, ‘’Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır’’ diye konuştu.

