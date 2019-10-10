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Araplı Göleti ile ilgili çiftçiler bilgilendirildi

SORGUN ilçesinin Yeniyer Beldesi sınırları içerisinde yapımı planlanan Araplı Göleti ile ilgili bölgedeki çiftçiler bilgilendirildi.

Araplı Göleti ile ilgili çiftçiler bilgilendirildi

SORGUN ilçesinin Yeniyer Beldesi sınırları içerisinde yapımı planlanan Araplı Göleti ile ilgili bölgedeki çiftçiler bilgilendirildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Araplı Göleti ile ilgili çiftçiler bilgilendirildi

Çevre Bakanlığı yetkilileri, Araplı Göletinde kullanılmak üzere belirlenen Tilkikaya Mevki Kaya Ocağı için, Planlama Şube Müdürlüğünce yürütülen ÇED çalışmaları kapsamında halkın katılımı toplantısı yapıldı. Yeniyer Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Çevre Bakanlığı yetkilisi, Yozgat İl Çevre Müdürlüğü ÇED Şube Müdürü ve personelleri ile yöre halkı katıldı. Devlet Su İşleri tarafından geçen yıl ihalesi yapılan Araplı Gölet’i ikmali yapım işinin devam ettiği bildirildi. Göletin, ön yüzünün membran kaplı kaya dolgu gövde tipinde olduğu, talvegten 19 metre, temelden 38 metre yükseklikte, 438 metre kret uzunluğunda yapıldığı kaydedildi. Gövde hacminin 600 bin metreküp olduğu, proje kapsamında Gölette depolanacak su ile bölgenin brüt 353 hektar tarım arazisi sulanacağı kaydedildi. 
 

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