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Anıza ekimde tam başarı

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan toprak işlemesiz tarım projesi kapsamında Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar beldesinde ekimi yapılan yem bezelesinin hasadı sonrasında tam verim alındı.

Anıza ekimde tam başarı

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan toprak işlemesiz tarım projesi kapsamında Boğazlıyan ilçesinin Yenipazar beldesinde ekimi yapılan yem bezelesinin hasadı sonrasında tam verim alındı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Anıza ekimde tam başarı

Toprak işlemesiz tarımı çiftçilere uygulamalı olarak göstermek amacıyla bu yıl içerisinde Tayip, Fakıbeyli, Divanlı, Kuşçu, Sarıkaya Bağlıca, Şefaatli Akcami ve Boğazlıyan Yenipazar beldesinde ekimi demonstrasyon amaçlı anız üzerine toprak işlemesi yapılmadan doğrudan ekim yapılan yem bitkisinin hasadı yapıldı. Boğazlıyan’ın Yenipazar beledesinde gerçekleştirilen hasat programına Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir’de katıldı. Özdemir hasat sonrasında yaptığı konuşmada, Anıza yem bezelesi ekimi yaptıklarını söyledi. Doğrudan ekim dedikleri, toprağı işlemeden yapılan bu yem bitkisi ekiminin hasadını yapmaya başladıklarını dile getiren Özdemir, ‘’Bugün itibariyle de hasadını yapmaya başladık. Bir çok ürünümüz tam gelişemedi, burada da sararmalar var yağmur olmamasından dolayı, buna rağmen sürülen yerlerden, yani işlenmiş yerlerden daha çok ürünün olduğunu gözlemliyoruz. Burada biz bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Buradan hem toprağın yapısını düzenlenmesini istiyoruz, mikro organizmalar olsun, bazı çalılar olsun, solucan olsun bunun gibi canlıların aynı zamanda toprakta artmasına sebep oluyor. Bunlar da bitkinin gelişimine katkı sağlıyor. Öbür taraftan su tutma kapasitesini çok arttırıyor. Yoğun güneşin vermiş olduğu zararları kapatmaya çalışıyor. Bunu burada gözlemleyebiliyoruz. İnşallah Yozgat’ta ve Türkiye genelinde bu tür doğrudan işlemesiz tarımın yaygınlaşması için gerekeni yapacağız’’ dedi.

Yenipazar beldesinde Çiftçilik yapan Mustafa Özer ise, ‘’Son baharda Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte anıza ekilebilen yem bezelesinin bugün hasadını yapıyoruz. İklim şartlarından kaynaklanan soğuk ve az yağıştan dolayı ürünümüz biraz boysuz kaldı ama anız ekimiyle birlikte bu işin olacağını gördük. Diğer maliyetleri düşük verimi ise yüksek olduğunu tespit ettim’’ diye konuştu.

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