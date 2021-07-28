Anız yangını uyarısı

Canbolat, hasat mevsiminin ardından tarlada kalan atıkların yakılarak yok edilmesinin hem hava kirliliğine yol açtığını hem de toprağın verimini düşürdüğünü belirterek çiftçilere uyarıda bulundu. Çevre kanununa göre 2020'de anız yakanlar için ceza tutarının dekar başına 73 lira 68 kuruş olarak belirlendiğini ve bu fiilin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerle, meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise bu cezaların 5 katına kadar artırıldığını aktaran Canbolat, "Anız yangınlarını önlemek amacıyla yıllardır programlar düzenliyor ve anız yakmanın zararlarını anlatıyoruz. Ancak çiftçilerimiz halen eski yöntemlerle anız yakmaya devam ediyorlar. Bu olay bizim kanayan yaramız. Çiftçilerimiz aslında geleceğimizi yakıyor. Anız yangını ile içindeki canlıları da yakıp kül ediyor" dedi. (Şahin Özmen/aa)