Anız öldürür!

Yozgat’ta geçen yıl anız yakma sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, Bahadın Beldesi’nde ise 4 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.

Toprağın verimliliği ve biyolojik yaşamı ciddi derecede etkileyen anız yakma işleminin yanlışlığı her sene ilgili kurumlar tarafından anlatılsa da Yozgatlı çiftçiler uyarılara kulak tıkayarak geleneksel yöntemlerle tarım yapmayı sürdürüyor.



Yozgat’ta biçerdöverlerin tarlaya girdiği şu günlerde, anız yakma konusuyla ilgili bir uyarıda Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB)Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan geldi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, toprağın en büyük düşmanının anız yakma olduğunu bildirerek, “Anız yakma sırasında 250 dereceye ulaşan sıcaklık, toprakta verimlilik için en önemli unsurlardan biri olan organik maddeleri yok ediyor, toprağın biyoloji, fiziksel, kimyasal özelliklerine zarar veriyor” dedi.



Bayraktar, yaptığı açıklamada, her yıl hasattan sonra rutin bir tarımsal uygulama gibi gerçekleştirilen ve toprak verimliliğine uzun vadede ciddi zararlar veren anız yakma ve yanlış arazi kullanımının, verimli tarım alanlarının azalmasına ve toprak verimliliğinin zamanla kaybolmasına neden olduğunu belirtti.



BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde geçen yıl anız yangınında çıkan duman, görüş mesafesini düşürünce zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralanmıştı.

Geçtiğimiz yıl Sorgun-Sarıkaya karayolu Sarıhamzalı Köyü yakınlarında anız yangınından çıkan duman görüş mesafesini düşürünce aralarında TIR, minibüs ve otomobilin bulunduğu araçların karıştığı bir trafik kazası meydana gelmişti. Kazada Ahmet Güler isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Anız yangını geçtiğimiz Yozgat’ta bir vatandaşın canını almıştı.

KÜL ETTİ

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Bahadın Beldesi’nde de anız yakma sonucu yaklaşık 4 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.

Beldede bir çiftçinin kontrolsüz bir şekilde başlattığı anız yangını kendi tarlasını yakmakla kalmayıp, belde halkının emeğiyle yeşerttiği ormanlık alana da sıçramıştı.

Bahadın Beldesi, Çomakdağı mevkiinde bulunan yaklaşık 5 bin dönümlük ormanın 4 bin dönümündeki ağaçlar anız yangını sebebiyle kül olmuştu.

“250 SANTİGRAT”

Anız yangınları sırasında sıcaklığın 250 santigrat dereceye ulaştığına dikkati çeken Bayraktar, bu sıcaklığın verimlilik için önemli unsurlardan biri olan organik maddeleri yok ettiğini ve toprakta sürdürülebilirlik için önemli olan biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklere zarar verdiğini söyledi.

Şemsi Bayraktar, “Verimliliği düşen topraktan daha iyi ürün almak isteyen üreticilerimiz, daha fazla toprak işleme ve kimyasal kullanma yollarına başvuruyor. Dolayısıyla hem ekonomik hem de çevreyle ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Anız yakmayla geri dönüşümü mümkün olmayan kayıplar birikmeye başlıyor. Zamanla bu birikimler toprak verimliliğini önemli derecede etkiliyor ve toprak çoraklaşarak tarım yapılması mümkün olmayan bir materyale dönüşüyor. Anız yangınları konusunda yapılan araştırmalar, en fazla toprak kayıplarının anız yakılan tarlalarda olduğunu göstermiştir. Üreticilerimiz anız yakarak geçim kaynağı olan toprağı fakirleştirip öldürmemeli ve anız yakmayı bırakmalıdır” diye konuştu.

“ZARARLARINI AKTARDI”

Anız yakmanın sadece havaya, çevreye, meraya, ormana, toprağa ve topraktaki canlılara zarar vermediğini, kontrolden çıkan anız yangınlarının, köy, kasaba ve şehirlerdeki yerleşim yerlerini, tarım arazileri içinde bulunan enerji iletişim ve haberleşme hatlarını taşıyan direklere zarar vererek can ve mal kayıplarına neden olabildiğini vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Üreticilerimizin anız yakma sebebi, yabancı ot tohumlarının, bitki artıklarının kolayca temizlenmesi, sürümün kolaylaştırılması, bitki artıkları ve toprak yüzeyine yakın yerde barınan zararlıların yumurta, larva, pupa ve erginlerinin yok olmasıdır.



Toprak işleme uygulamaları, tarımsal üründe bir azalmaya neden olmadan toprağı koruyan ve aynı zamanda sürdürülebilir bir faaliyet olması gerekir. Üreticilerimiz anız yakmak yerine alternatif uygulamaları tercih etmeli, toprak işlemesiz tarıma yönlendirilmelidir. Bu yöntem, anız yakılmaması, erozyonun azalması, yakıttan tasarruf edilmesi, toprak yüzeyinden olan buharlaşmanın önlenmesi ve kuraklığa dayanıklı toprak oluşmasına kadar birçok faydası vardır.”



