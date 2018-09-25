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ALTIN ÇiLEK YOZGAT’TA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Tarabya’daki bir kuruyemişçide tadına bakmasının ardından gündeme taşınan ‘altın çilek’, Yozgat’ta da yetişiyor.

ALTIN ÇiLEK YOZGAT’TA

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Tarabya’daki bir kuruyemişçide tadına bakmasının ardından gündeme taşınan ‘altın çilek’, Yozgat’ta da yetişiyor.

25 Eylül 2018 Salı 08:14
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ALTIN ÇiLEK YOZGAT’TA

Tropikal meyve olması nedeniyle ithal edilen altın çileğin ilk olarak Mersin bölgesinde yetiştirilmeye başladığı belirtildi. Yozgat’ın Pembecik köyünde de altın çilek yetiştirildi. Pembecik Köyü’nde organik üretim yapan Çelebi Han, köyünde birçok meyve ve sebze yetiştirmek suretiyle köylülerine örnek olmaya çalışıyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi idari personeli olarak 2010 yılında emekliye ayrıldığını belirten Çelebi Han, köyüne yerleşip, atalarından kalan bağ ve bahçelere yeniden hayat verdi. ‘Yozgat’ta yetişmez’ denilen meyveleri, sebzeleri deneme amaçlı toprakla buluşturup, yetişebildiğini gördüğünü belirten Çelebi Han, ‘Kimse bilmez ama Yozgat’ta altın çilek bile yetişiyor’ dedi. Kendisinin yetiştirdiği altın çilek örneğini gösterip, ‘Bu yıl havalara bağlı olarak tam olmadı ama Yozgat’ın havası, suyu, toprağı her türlü sebze ve meyvenin yetişmesine elverişli. Biz bunun kıymetini bilmiyoruz’ diye konuştu. 

Son Güncelleme: 25.09.2018 08:16
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