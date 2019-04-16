Ağaçlar aşılandı

Bahar mevsiminde ağaçlara su yürümeye başlamasıyla birlikte kalem ve yarma aşıları yapıldığı dile getirildi. Yaprak aşısının da altıncı aydan itibaren yapılmaya başlandığı, en çok kalem aşısının tercih edildiği bildirildi. Tarım Müdürlüklerinin, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda değişik türlerde erik, kayısı, şeftali aşıları yapıldığı, kiraz, ayva, vişne aşılarına da zaman zaman aşı yapıldığı kaydedildi. Aşının, ağaçların cinsini iyileştirmek, daha iyi bir cins meyve üretmek için yapıldığına vurgu yapıldı. Aşılama işleminin ağaçlar için çok önemli bir işlem olduğuna dikkat çekilerek, ‘Ağaçlardan daha çok verim almamızı sağlıyor. Aşı ağaçların cinsini iyileştirmek, daha iyi cins meyve almak için yapılır. Çünkü bahçemize diktiğimiz bir meyve fidanı, aşılı değilse, büyüyünce yabanileşir; iyi cins meyve vermez olur. Dikilen fidandan yenebilecek, iyi meyveler almak istiyorsak, ya fidanı aşılatmalıyız, ya da önceden aşılı fidan almalıyız. Bunun dışında, ne yapsak iyi meyve yetiştiremeyiz. Aşılatmanın bir başka amacı da, değişik, çeşitli meyveler elde edebilmektir’ denildi. Yozgat’ta Tarım Müdürlüğü ve özel şahıslar tarafından yapılan aşılamanın yanında bazı gönüllü vatandaşlarda, ormanlık alanlarda bulunan ağaçlarda aşılama çalışması yaptı. Aşılama çalışmasında petler de kullanıldı.

