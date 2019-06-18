Afet bölgesi ilan edilsin

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, sağanak ve dolu yağışından etkilenen ve ciddi zararlar gören bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Zarar gören hemşerilerine ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulunan Milletvekili Keven, Lök, Topçu, Başınayayla, Azizli, Azizlibağları, Büyükincirli, Battal, Şefaatli, Paşaköy ve Yerköy’ün bazı köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonucu büyük miktarda maddi zarar oluştuğunu belirtti.

Keven, “Yaklaşık 55 bin dekar buğday, arpa ve nohut ekili alanda büyük hasar oluşmuştur. Birçok köyde köprü, bahçe duvarı, ahır gibi yapılar yıkılmıştır. Kanalizasyon boruları zarar görmüştür. Gökçekışla köyünde bir vatandaşımızın evinin yarısı yıkılmış ve eşyaları zarar görmüştür. Yine aynı köyde bir tavuk çiftliğinde 600 tavuk telef olmuştur. Birçok köyde çok sayıda küçükbaş hayvan telef olmuştur” şeklinde konuştu.

Milletvekili Keven, zarar gören bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesi için ilgili birimlere talebini ilettiğini söyleyerek, zarar gören çiftçilerin de borçlarının ertelenip, faizlerinin silinmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Keven, “Yıkılan yapıların onarımı veya yeniden yapımı sağlanmalıdır. Doğal afet ilan edilerek sigortası bulunmayan vatandaşlarımızın zararı tanzim edilmelidir. Daha büyük afetlerden Allah esirgesin. Büyük geçmiş olsun” şeklinde konuştu.