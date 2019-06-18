Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92397
ALTIN
254.074
DOLAR
5.8707
STERLİN
7.3625
EURO
6.5837

Afet bölgesi ilan edilsin

CHP Yozgat Milletvekili Ali KEVEN Yozgat’ta sel ve dolu yağışı neticesinde zarar gören bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

Afet bölgesi ilan edilsin

CHP Yozgat Milletvekili Ali KEVEN Yozgat’ta sel ve dolu yağışı neticesinde zarar gören bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
77 Okunma
Afet bölgesi ilan edilsin

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, sağanak ve dolu yağışından etkilenen ve ciddi zararlar gören bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Zarar gören hemşerilerine ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulunan Milletvekili Keven, Lök, Topçu, Başınayayla, Azizli, Azizlibağları, Büyükincirli, Battal, Şefaatli, Paşaköy ve Yerköy’ün bazı köylerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonucu büyük miktarda maddi zarar oluştuğunu belirtti.

Keven, “Yaklaşık 55 bin dekar buğday, arpa ve nohut ekili alanda büyük hasar oluşmuştur. Birçok köyde köprü, bahçe duvarı, ahır gibi yapılar yıkılmıştır. Kanalizasyon boruları zarar görmüştür. Gökçekışla köyünde bir vatandaşımızın evinin yarısı yıkılmış ve eşyaları zarar görmüştür. Yine aynı köyde bir tavuk çiftliğinde 600 tavuk telef olmuştur. Birçok köyde çok sayıda küçükbaş hayvan telef olmuştur” şeklinde konuştu.

Milletvekili Keven, zarar gören bölgenin doğal afet bölgesi ilan edilmesi için ilgili birimlere talebini ilettiğini söyleyerek, zarar gören çiftçilerin de borçlarının ertelenip, faizlerinin silinmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Keven, “Yıkılan yapıların onarımı veya yeniden yapımı sağlanmalıdır. Doğal afet ilan edilerek sigortası bulunmayan vatandaşlarımızın zararı tanzim edilmelidir. Daha büyük afetlerden Allah esirgesin. Büyük geçmiş olsun” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
70 Bin dekar zarar gördü
70 Bin dekar zarar gördü
TKDK Bilgilendiriyor
TKDK Bilgilendiriyor
Yozgat Kavurması kapışılıyor
Yozgat Kavurması kapışılıyor
ZARAR BELiRLENiYOR
ZARAR BELiRLENiYOR
SERADA FiDE DiKiMi
SERADA FiDE DiKiMi
Çiftçi destek ödemesini bekliyor
Çiftçi destek ödemesini bekliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim