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Açıkgöz güven tazeledi

YOZGAT Ziraat Odası olağan Genel Kurul toplantısında, Oda Başkanı İsmail Açıkgöz güven tazeledi.

Açıkgöz güven tazeledi

YOZGAT Ziraat Odası olağan Genel Kurul toplantısında, Oda Başkanı İsmail Açıkgöz güven tazeledi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Açıkgöz güven tazeledi

2023 yılına kadar görevini sürdürecek olan İsmail Açıkgöz, Yozgat çiftçisinin kendisine ve yönetimine güven duymasından dolayı mutlu olduğunu, bundan sonra daha çok çalışarak verilen desteğe, duyulan güvene layık olacaklarını kaydetti. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında iki isim yarıştı. İsmail Açıkgöz 87 oy alarak yeniden oda başkanlığı görevine seçilip, güven tazelerken, diğer aday Yunus Sarı 30 oy topladı.

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