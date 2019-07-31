40 YIL SONRA HASAT

ORTA Anadolu Bölgesi’nde bir zamanlar yaygın olarak ekilen, sağlık açısından faydalı olmasının yanında ilaç sanayinde kullanılan, kalbi koruyup, enerji veren Burçak, Yozgat’ta yaklaşık 40 yıllık aradan sonra ekilip, hasadı yapıldı. ‘Burçak tarlası’ diye bilinen türküsünün de yaygın olarak söylendiği Yozgat’ta yaklaşık 40 yıl öncesine kadar özellikle Çekerek ilçesi ve çevresinde ekilip, biçilen burçak bitkisi, sonraki yıllarda unutulup, ekilmez oldu. Yozgat merkeze bağlı İnceçayır köyünde, Yozgat yöresine ait ‘Burçak Tarlası’ adlı türkünün çekimlerinin yapılabilmesi için İncecayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Haydar Karakavak tarafından iki dönümlük tarlasına ekimi yapılan Burçak bitkisinin hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı. İki dönümlük alanda önce ‘Burçak Tarlası’ adlı türkünün klip çekimleri yapıldı, ardından da geleneksel biçim aletlerinden olan tırpan ile burçak hasadı gerçekleştirildi. En fazla tahıl ekiminin yapıldığı Yozgat’ta buğday, arpa ve çavdar en çok yetiştirildiği, Türkiye’nin beş tahıl ambarından birisi olarak dikkat çektiği hatırlatıldı. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, fasulye, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan ve ayçiçeği olan Yozgat’ta sebze ve meyve üretimi il ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu, elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdalinin de en çok yetişen meyveler arasında ilk sıralarda yer aldığı kaydedildi. Bundan yaklaşık 40 yıl öncesine kadar ekimi yapılıp, hasat edilen burçak bitkisinin artık ekilip, biçilmediği bildirildi. Yozgat’ın toprak yapısının, iklim koşullarının burçak ekimi için uygun olmasına karşın ekiminin, özellikle hasadının zor olması nedeniyle çiftçi tarafından tercih edilmediği kaydedildi. İlaç yapımında kullanılan, insan sağlığına fazlasıyla yararlı olan burçak bitkisinin, kalbi koruyup, vücuda enerji verdiği bildirildi. Baklagiller familyasına ait bir tahıl olan Burçak taneleri, mercimeğe benziyor. Genellikle hayvan yemi olarak kullanılan, 50 santim boylarında, türüne göre farklı farklı renklerde çiçekler açan Burçak 'Mürdümük' olarak da biliniyor. A ve C vitaminleri açısından zengin olan Burçak tohumu kurutulup, toz haline getirildikten sonra çeşitli ilaç yapımında, bitkisi de hayvan yemi olarak kullanılıyor. Unundan yapılan helvası, tandır ekmeği hamuruna ilave edilmesi zayıf vücutlara enerji verdiği kaydedildi.