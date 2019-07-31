Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 32°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102373
ALTIN
254.377
DOLAR
5.5247
STERLİN
6.7183
EURO
6.1588

40 YIL SONRA HASAT

Sağlık açısından faydalı olan Burçak, ilaç sanayinde kullanılıyor, kalbi koruyor, enerji veriyor

40 YIL SONRA HASAT

Sağlık açısından faydalı olan Burçak, ilaç sanayinde kullanılıyor, kalbi koruyor, enerji veriyor

31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
235 Okunma
40 YIL SONRA HASAT

ORTA Anadolu Bölgesi’nde bir zamanlar yaygın olarak ekilen, sağlık açısından faydalı olmasının yanında ilaç sanayinde kullanılan, kalbi koruyup, enerji veren Burçak,  Yozgat’ta yaklaşık 40 yıllık aradan sonra ekilip, hasadı yapıldı. ‘Burçak tarlası’ diye bilinen türküsünün de yaygın olarak söylendiği Yozgat’ta yaklaşık 40 yıl öncesine kadar özellikle Çekerek ilçesi ve çevresinde ekilip, biçilen burçak bitkisi, sonraki yıllarda unutulup, ekilmez oldu. Yozgat merkeze bağlı İnceçayır köyünde, Yozgat yöresine ait ‘Burçak Tarlası’ adlı türkünün çekimlerinin yapılabilmesi için İncecayır Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Haydar Karakavak tarafından iki dönümlük tarlasına ekimi yapılan Burçak bitkisinin hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı. İki dönümlük alanda önce ‘Burçak Tarlası’ adlı türkünün klip çekimleri yapıldı, ardından da geleneksel biçim aletlerinden olan tırpan ile burçak hasadı gerçekleştirildi. En fazla tahıl ekiminin yapıldığı Yozgat’ta buğday, arpa ve çavdar en çok yetiştirildiği, Türkiye’nin beş tahıl ambarından birisi olarak dikkat çektiği hatırlatıldı. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, çavdar, fasulye, mercimek, şekerpancarı, patates, soğan ve ayçiçeği olan Yozgat’ta sebze ve meyve üretimi il ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu, elma, armut, ayva, üzüm, kayısı ve zerdalinin de en çok yetişen meyveler arasında ilk sıralarda yer aldığı kaydedildi. Bundan yaklaşık 40 yıl öncesine kadar ekimi yapılıp, hasat edilen burçak bitkisinin artık ekilip, biçilmediği bildirildi. Yozgat’ın toprak yapısının, iklim koşullarının burçak ekimi için uygun olmasına karşın ekiminin, özellikle hasadının zor olması nedeniyle çiftçi tarafından tercih edilmediği kaydedildi. İlaç yapımında kullanılan, insan sağlığına fazlasıyla yararlı olan burçak bitkisinin, kalbi koruyup, vücuda enerji verdiği bildirildi. Baklagiller familyasına ait bir tahıl olan Burçak taneleri, mercimeğe benziyor. Genellikle hayvan yemi olarak kullanılan, 50 santim boylarında, türüne göre farklı farklı renklerde çiçekler açan Burçak 'Mürdümük' olarak da biliniyor. A ve C vitaminleri açısından zengin olan Burçak tohumu kurutulup, toz haline getirildikten sonra çeşitli ilaç yapımında, bitkisi de hayvan yemi olarak kullanılıyor. Unundan yapılan helvası, tandır ekmeği hamuruna ilave edilmesi zayıf vücutlara enerji verdiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 30.07.2019 15:31
Anahtar Kelimeler:
Yerli ürünYöreselBurçak TürküBurçak TarlaIleri MedyaGazete IleriIleri GazetesiYozgattan HaberlerTarım Ve HayvancılıkTarımBurçakBurçak TarlasıYozgat HaberleriYozgatORTA Anadolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikti fidanı, aldı ürünü
Dikti fidanı, aldı ürünü
TMO alımlara başlıyor
TMO alımlara başlıyor
Verimi artıran yöntem
Verimi artıran yöntem
Sulu tarım alanları genişliyor
Sulu tarım alanları genişliyor
ZAHMETSiZ TARIMDA HASAT
ZAHMETSiZ TARIMDA HASAT
SAMAN KIYMETE BiNDi
SAMAN KIYMETE BiNDi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim