40 bin 530 hektar alan toplulaştırıldı

Yozgat’ta proje çalışmalarına devam edilen 3 ayrı arazi toplulaştırma projesi kapsamında toplamda 109 bin 351 hektar alanda çalışmalar sürdürülüyor. Şimdiye kadar 40 bin 530 hektar alanda tescil işlemleri tamamlandı. Hak sahiplerine tapuları dağıtıldı. Geriye kalan alanların yılsonuna kadar tescil işlemlerinin tamamen bitirilmesi hedeflendi. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların, yolların planlanması, uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalındığını söyledi. Aydın, ‘’Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir’’ dedi.

Genel Müdür Aydın, sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde, parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığını, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığını söyledi. Aydın, arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin yüzde 90 oranında azaldığını anlattı. Genel Müdür Aydın, arazi toplulaştırma çalışmalarının ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacağını ifade etti. Genel Müdür Aydın, ‘’Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artmaktadır’’ diye konuştu.