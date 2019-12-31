ZÜBEYDE HANIM RAKiPSiZ

Son 5 yıldır Yozgat İl Birinciliğini kimseye bırakmayan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grup müsabakalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor. 2018-2019 sezonunda da şampiyonluk turu atan ve grup müsabakalarında da rakiplerini geride bırakarak yarı finale kadar yükselme başarısı elde eden Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu sene de aynı başarıyı elde etmek için yoğun bir şekilde çalışmayı planlıyor. Hedeflerini Türkiye finalleri olarak belirleyen Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oyuncuları bunu yapabilecek güce sahip olduklarını söylediler. Hocalarının ve Yozgatlıların güvenlerini boşa çıkarmayacaklarını dile getiren sporcular, geçmişte yakaladıkları başarının üzerine koyarak Türkiye Şampiyonası finallerine kadar gitmek istediklerini ifade ettiler.