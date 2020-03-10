ZORU BAŞARDIK

Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, maç öncesinde Yozgatspor taraftarlarının şehitlerimiz için yaptığı organizasyonun gerçekten çok anlamlı olduğunu söyledi. Yozgatspor taraftarlarını kutlayan Çıldır, ‘’Bu maçtan önce ben İdlip’te şehit olan vatan evlatlarımıza Başsağlığı diliyorum. Müsabaka öncesinde de şehit olan vatan evlatlarımız için taraftarımız güzel bir organizasyon yaptı. Bu organizasyon hepimizi duygulandırdı. Ben taraftarlarımızı bu organizasyonlarından dolayı da kutluyorum. Mutlaka kazanmamız gereken zor bir müsabakaydı. Üst sıralarda olan Somaspor bulunduğu yeri hak eden gerçekten çok güçlü bir takım. Bu müsabakayı taraftarlarımızın büyük desteği ile kazandığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzde Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka var. Yine ligde birebir rakiplerimizden biri olan Malatya temsilcisi karşısında da puan yada puanlar alarak Yozgat’a dönmek istiyoruz. Bu gün itibariyle Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi.