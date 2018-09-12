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Zoru başaracağız

BÖLGESEL Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yozgatspor ligin ilk maçına hazırlanıyor.

Zoru başaracağız

BÖLGESEL Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Yozgatspor ligin ilk maçına hazırlanıyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Zoru başaracağız

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, takım olarak zoru başaracaklarını ve bu doğrultuda hazırlandıklarını söyledi. Nevşehir ve Afyon’da iki kamp dönemini geride bıraktıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, kamp döneminde oyuncuların lige hazır hale geldiğini, yapılan hazırlık müsabakalarında ise eksiklikleri görme fırsatı yakaladıklarını belirtti. Grupta zorlu rakiplerin olduğunu iyi bildiklerini aktaran Baş, “Buna göre de tedbirlerimizi alıyoruz” dedi. Rakiplerin Yozgatspor’u, Yozgatspor’un da rakipleri izleyip, takip altına aldığını ifade eden Teknik Direktör İbrahim Baş, “Yardımcı hocalarımız rakiplerimizin maçlarını izliyor ve onları takip ediyor. Güzel sonuçlar almak adına çalışmaları sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Yozgatspor’un büyük bir camia olduğuna da değinen İbrahim Baş, takıma şampiyonluk yolunda tüm Yozgatlılardan destek istedi.

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