Antrenör Erhan Kayaaslan, Yozgat amatör sporunun emektar ismi geçtiğimiz günlerde kaybettikleri Kamil Kılıçaslan’ın ismini taşıyan Birinci Amatör Küme’de bu sezon zoru başaracaklarını ve şampiyon olacaklarını söyledi. Güçlü bir grupta mücadele edeceklerini dile getiren başarılı çalıştırıcı Kayaaslan, ‘’Yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Takım içerisindeki arkadaşlık, birlik beraberlik olgusu üst düzeyde. Kolej takımı havasında çalışmalarımız sürüyor. Bu sezon zoru başaracağız ve lig sonunda şampiyonluk turunu atan taraf biz olacağız. Hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik ve bu hedef doğrultusunda da yoğun bir tempo harcıyoruz. Yeni kurulan bir ekip olmamıza karşılık takım içerisindeki uyum da arkadaşlıkta üst seviyelerde bu da bizi teknik ekip olarak çok memnun ediyor’’ dedi.