Zorlu sezon bitti!

Hentbol otoriterlerinden Tarık Girgin kendi Facebook hesabından yaptığı değerlendirme şuşekilde. Beşiktaş Mogaz üst üste 9., toplamda da 13. şampiyonluğuna ulaştı. Siyah-beyazlılar ligde topladıkları 50 ve Süper Gençler Ligi’nden gelen 2,3 puanla toplamda 52,3 puana ulaşarak, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ligde son 3 sırada yer alan 19,6 puanlı Bozokspor, 12,7 puanı bulunan Trabzonspor ve 6,7 puanda kalan Selçuklu Belediyespor ise Birinci Hentbol Ligi’ne düştü.

Şampiyon Beşiktaş, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde, Amasya Taşova YİBO ve Göztepe, Challenge Kupası’nda, Beykoz Belediyespor da Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Bu arada, THF Yönetim Kurulu’nun bu sezon aldığı kararla ligde toplanan puanların yanı sıra Süper Gençler Ligi’nde elde edilen puanların yüzde 10’u da eklenerek toplam puan elde ediliyor ve takımların puan cetvelindeki yeri de belli oluyor.

Öte yandan, Birinci Hentbol Ligi’ni bu sezon ilk 3 sırada tamamlayan SELKA Eskişehir Hentbol, Adıyaman Belediyespor ve Serik Belediyespor, gelecek sezon Erkekler Hentbol Süper Lig’de mücadele edecek.

Ligin 26. ve son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor: 32-29

Aziziye Belediyesi Termalspor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor: 40-40

Göztepe-Trabzonspor: 22-20

Bozokspor-Beykoz Belediyespor: 24-29

MYK Hentbol-Selçuk Belediyespor: 41-31

Merzifon Belediyespor-Amasya Taşova YİBO: 26-37