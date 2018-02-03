Zorlu maç Şefaatli’de

Haftanın en önemli maçında Şefaatlispor, lider İl Özel İdarespor’u konuk edecek. Maç saat 12.00’da başlayacak. Yarın Bozok Üniversitesi Sahası’nda iki karşılaşma oynanacak. Saat 12.00’da başlayacak karşılaşmada Yozgat Çamlıkspor-Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’da ise Yemenoğlu Bozokspor-Sarıkaya Belediyespor karşılaşması oynanacak.