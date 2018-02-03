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Zorlu maç Şefaatli’de

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubundaki karşılaşmalar yarın oynanacak.

Zorlu maç Şefaatli’de

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubundaki karşılaşmalar yarın oynanacak.

03 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Zorlu maç Şefaatli’de

Haftanın en önemli maçında Şefaatlispor, lider İl Özel İdarespor’u konuk edecek. Maç saat 12.00’da başlayacak. Yarın Bozok Üniversitesi Sahası’nda iki karşılaşma oynanacak. Saat 12.00’da başlayacak karşılaşmada    Yozgat Çamlıkspor-Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’da ise Yemenoğlu Bozokspor-Sarıkaya Belediyespor karşılaşması oynanacak. 

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