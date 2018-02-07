ZORLANSAK DA BAŞARDIK

Azatlıspor karşısında oynanan oyunu, kendisinden önce sahadaki futbolcularında beğenmediğini, oyuncularının bu durumun bilincinde olduklarını ifade eden Aydın Yavuz, “Maçın ikinci yarısında zaten bu durumu telafi ettiler” dedi.

Teknik Direktör Aydın Yavuz, mücadele verdikleri ligde skor, takım oyunu gibi kriterlerden ziyade puan faktörünün önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu ligde nasıl oynadığınız, kaç gol attığınızdan ziyade kaç puan aldığınızın önemi var. Puan kaybettiğiniz an işiniz bitiyor” diye konuştu.

Her maçın final niteliğinde olduğunu hatırlatan Aydın Yavuz, tüm müsabakalara bu bilinçle çıktıklarını ve 3 puan için oynadıklarını yineledi.

Yavuz, Azatlıspor maçının ardından yönetim ile bir araya gelerek maçın değerlendirmesi ve kriterini yaptıklarını da bildirerek, oyuncu ve teknik heyet olarak Azatlıspor maçını unutup, Arsuz Karaağaçspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladıklarını sözlerine ekledi.