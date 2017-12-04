-ZORLANDIK AMA

İlk yarıya hızlı başlayan kırmızı siyahlı ekip ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol aramaya başladı. 6’ıncı dakikada Yozgatspor kontra atağında Hakkı Tosun kafayla kale önüne gönderdiği top, Kilis Belediyespor defansından döndü. Pozisyonu iyi takip eden Hakkı Tosun, kendisinin oluşturduğu pozisyonda meşin yuvarlak ağlarla buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi. 9’uncu dakikada Ziya, sağdan kale önüne yerden sert bir top gönderdi. Topla buluşan Vehbi Furkan’ın şutu defanstan döndü, Hakkı Tosun’un tamamladığı top defansta kaldı. Kilis Belediyespor defansının uzaklaştırmakta zorlandığı topla tekrar buluşan Vehbi Furkan aşırtma bir vuruşla topu filelere göndererek, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 12’inci dakikada Yozgatspor kontra atağında Hakkı Tosun, Ali Tayfun ver-kaçında araya Kilis Belediyespor’un defans oyuncuları girince Yozgatspor mutlak golden oldu.,



19’uncu dakikada Kilis Belediyespor atağında Furkan topla buluştu, bu oyuncunun yerden sert şutu direkten döndü. 21’ınci dakikada Kilis Belediyespor’un geliştirdiği atakta savunmanın arkasına sarkan Furkan’ın vuruşu üstten auta çıktı. 25’inci dakikada Kilis Belediyespor kontra atağında araya atılan topla buluşan Furkan ceza sahasına girer girmez Yozgatspor’dan Burak’ın müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Samet topu filelerle buluşturarak, skoru 2-1’e taşıdı. 30’uncu dakikada hızlı gelişen Yozgatspor atağında Ziya’nın pasında Hakkı Tosun toplu buluştu. Müsait durumdaki Mehmet Ali’ye gördü. Mehmet Ali’nin sert şutu auta çıktı.



37’inci dakikada Yozgatspor ceza alanı üzerinde oluşan karambolde Mustafa Yıldız, Mehmet Ali’nin müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem serbest atış verdi. Owolabi’nin kullandığı serbest atış üstten auta çıktı. 40’ıncı dakikada Hakkı Tosun’un şutunda top Kilis defansından döndü dönen topu Vehbi Furkan tamamladı. Defansa çarpan top kornere çıktı. Korner atışını kullanan Ali Yakup’un ceza sahasına gönderdiği topun gelişine sert vuran Vehbi Furkan’ın şutu filelerle buluşarak, skor 3-1’e taşındı. 42’inci dakikada Kilis Belediyespor’un kazandığı korner atışını Owolabi kullandı. Yozgatspor savunmasının arka direkte boş bıraktığı Harun’un kafa vuruşuna kaleci Mustafa son anda dokundu. Direğe çarpan top kaleye giderken, Mustafa kontrol etmeyi başardı.

Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’un 3-1 üstünlüğü tamamlandı. 54’üncü dakikada Hakkı Tosun’un pasında topla buluşan Umut topu kale önüne gönderdi, Nizamettin topa dokunamayınca Yozgatspor mutlak golden oldu. 63’üncü dakikada defansın arkasına atılan topu Hakkı Tosun’dan önce kaleci alınca Yozgatspor mutlak golden oldu. 67’inci dakikada Ali Yakup’un ceza yayına gönderdiği topu Umut kafayla aşırdı Yener’den önce kaleci topun sahibi oldu. 68’inci dakikada Nizamettin’in ortasında Hakkı Tosun’un şutu üsten az farkla auta çıktı. 72’inci dakikada Adem’in ara pasında Hakkı Tosun’dan önce kaleci topun sahibi olunca Yozgatspor mutlak bir golden daha oldu. 74’üncü dakikada gelişen Kilis Belediyespor kontra atağında Yozgatspor defansının arasına atılan topla buluşan Hasar Acar’ı sol çaprazdan sert şutu filelerle buluşturarak, skor 3-2 oldu. 76’ıncı dakikada Kilis Belediyespor’un sağdan geliştirdiği atakta, Mustafa Yıldız’ın şutunu kaleci Mustafa güçlükle çeldi. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor Kilis Belediyespor 3-2 yenerek puanını 25’e çıkartırken puan cetvelinde de ikinci sıraya yükseldi.