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-Zor deplasman

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor, ilk yarıdaki son deplasmanına bugün çıkıyor.

-Zor deplasman

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta mücadele veren Yozgatspor, ilk yarıdaki son deplasmanına bugün çıkıyor.

09 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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-Zor deplasman

Gruptaki en zor deplasmanlardan birisi olarak kabul edilen Belen’e gidecek olan kırmızı siyahlı ekibin tek düşüncesi, buradan da galibiyetle dönmek. Ligdeki tüm karşılaşmalar yarın saat 14.00’da başlayacak. Lider Aksaray Belediyespor, Arsuz Karaağaçspor’u konuk ederken, puan cetvelinin üçüncü sırasına inen Nevşehirspor, Adana Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayseri Şekerspor-Kürkçüler Amatörspor, Ceyhanspor-Talasgücü Belediyespor, Kilis Belediyespor-Azatlıspor arasındaki müsabakalarda, ligdeki diğer karşılaşmalar olacak.

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