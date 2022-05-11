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Ziyaretçilerini bekliyor

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Cavlak açık yüzme havuzu, hizmete açıldı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 00:40
Ziyaretçilerini bekliyor

Boğazlıyan Bahariye köyü yakınlarındaki Cavlak bölgesinde bulunan, kırık-çıkık, romatizmal, kadın hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalıkla ilgili tedavi amaçlı kullanılabilen Cavlak kaplıcası açık yüzme havuzu ziyaretçilerini bekliyor. Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yaptığı açıklamada, Cavlak'ta bulunan şifalı kaynak suların, birçok hastalığın tedavisinde kullanılabildiğini ifade etti. Coşar, termal suyun bikarbonatlı, klorürlü, sodyumlu, kalsiyumlu, karbondioksitli ve radyoaktif özelliğe sahip olduğunu belirtti. Coşar, özellikle yaz dönemlerinde izinlerini Boğazlıyan’da kullanmak üzere gelen gurbetçi ailelerin çok olduğunu belirterek, buradan bütün insanların faydalanabileceğini ifade etti.

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