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Ziyaret olumlu geçti

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına seçilen Şeref Eroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:24
Ziyaret olumlu geçti

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Beytullah Karadavut, Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü Güreş Antrenörü Yusuf köse, Kadışehri Yangı köyü Spor Kulübü Başkanı Selim Özhan ve Güreş Antrenörü Adnan Çınar Şahingöz Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundular. Yozgat’tan federasyon başkanı Eroğlu ile görüşen heyet görüşme sırasında Yozgat’a bazı etkinliklerin getirilmesi ve malzeme desteği noktasında söz aldı. Birçok şampiyon yetiştirmiş olan Yozgat’a Güreş Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan bazı etkinlikleri Yozgat’ta yapabileceklerinin sözünü veren Federasyon Başkanı Şeref Eroğlu, ayrıca Yozgat’a malzeme desteğinde de bulunacağını söyledi.

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