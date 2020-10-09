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Ziya yarın sahada olacak

YOZGATSPOR’un Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele ettiği dönemde kırmızı siyahlı ekibin kaptanlığını yapan ve gösterdiği performans ile göz dolduran Ziya İstek, bu sezon tekrar kırmızı siyahlı formayı giymek için anlaşma sağlamıştı.

09 Ekim 2020 Cuma 00:54
Ziya yarın sahada olacak

Ancak başarılı futbolcunun yakasını Covit-19 virüsü geldiği günden buyana bir türlü bırakmamıştı. Kırmızı siyahlı ekibin Bolu kampından sonra yaptırdığı Covit-19 testi pozitif çıkan başarılı oyuncu 15 gün karantinada kaldı. Daha sonra yaptırdığı testlerin negatif çıkmasıyla takım ile birlikte çalışmalara başlayan başarılı defans oyuncusu yarın Ceyhanspor ile oynanacak müsabakada sahada olması bekleniyor. Teknik direktör Nihat Tinel’in şans vermesi durumunda bu sezon ilk defa Yozgatspor forması ile bir müsabakaya çıkacak olan Ziya İstek, heyecanlı olduğunu ve kırmızı siyahlı forma altında şans verilmesi durumunda sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

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Ziya Yarın Sahada Olacak
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