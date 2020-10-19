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Ziya ilk maçına çıktı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda Kahtaspor ile karşı karşıya gelirken, başarılı oyuncusu Ziya İstek ise bu sezon ilk defa kırmızı siyahlı forma ile mücadele etti.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:13
Ziya ilk maçına çıktı

Geçtiğimiz sezon Kahtaspor formasını giyen başarılı oyuncu Yozgatspor forması altında ilk müsabakasına da Kahtaspor karşısında çıktı. Yozgatspor’un Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ettiği dönemde de formasını giyen ve kaptanlığını yapan başarılı defans oyuncusu Ziya İstek, Kahtaspor’dan Yozgatspor’a transfer olduktan sonra Covit-19 virüsüne yakalanmıştı. Uzun süredir karantina altında kalan Ziya İstek’in son yapılan tahlillerinin negatif çıkması sonucunda takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı. İlk defa Kahtaspor ile oynanan müsabakada Yozgatspor formasını giyen Ziya İstek, takımının aldığı bir puana da önemli bir katkı sundu. 

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Ziya Ilk Maçına çıktı
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