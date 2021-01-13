Ziya iki hafta yok

Ligin ilk yarısının son haftasında Karaman Belediyespor ile oynanan müsabakanın ilk dakikalarında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Ziya İstek’in çekilen MR’ı sonunda sağ ayağının arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi. İki hafta sahalardan uzak kalacak olan Ziya İstek’in önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayabileceği bildirilirken kırmızı siyahlı ekibin ligin ikinci yarısının ilk haftasında Büyükçekmece Tepecikspor ile oynayacağı müsabakada Ziya İstek’in sahada olamayacağı belirtildi.