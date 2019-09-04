Zirveyi zorlarız!

Kırmızı siyahlı ekibin patronu Kazım Arslan, kimsenin edişe etmemesi gerektiğini bu takımın üst sıraları zorlayan bir ekip olacağına inandığını belirtti. Osmaniyespor karşısında takımın iyi mücadele ettiğini hatırlatan Arslan, birilerinin ortaya attığı gibi bu takım düşmeye aday bir takım olmadığının altını çizi. Bu takım üst sıralara oynayacak bir takım olduğunu vurgulayan Arslan, ‘’Yozgatspor iyi gider biz de gerekli takviyeleri yaparız ve süreç içerisinde şampiyonluk hedefi de koruz. Bu takım kötü bir takım değil, düşmeye aday bir takım değil. Bu takım kötü bir takım değil, bu takım birkaç hafta içerisinde bugün bu hareketleri yapan insanları utandıracaktır’’ dedi.