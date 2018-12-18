ZiRVENiN ADI YOZGAT

Voleybol ve Tekerlekli Sandalye Bölgesel Ligi'nde ise ilk yarı müsabakaları devam ediyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Ordu temsilcisi Altınordu Belediyespor'u 2-0 yenerek, nağmağlup unvanı ile birlikte en yakın takipçisi Ünyespor ile arasındaki 5 puanlık farkı da korudu. Kırmızı siyahlılar ilk yarıyı 11 galibiyet, bir beraberlik 34 puanla lider olarak tamamladı. Yozgatspor, ilk yarıda rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde sadece 7 gol gördü. Bölgesel Amatör Lige ara verildi. İkinci yarı müsabakaları 20 Ocak 2019 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden başlayacak. BOZOKSPOR LİDER: Hentbol Erkekler Birinci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 40-24 yendi. Lider Şırnak GHSİM takımı evinde yenilince, kırmızı siyahlılar liderlik koltuğunu devraldı. Yozgat Bozokspor, ilk yarıda 9 galibiyet, bir yenilgi, bir beraberlik aldı. Rakip kalelere 333 gol atarken, kalesinde 263 gol gördü. Artı 70 averaj ve 19 puanla ilk yarıyı lider kapattı. Hentbol Erkekler Birinci Ligi'ne ara verildi. Lig müsabakaları 12 Ocak 2019 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Hentbol Bayanlar 2'inci Ligi A Grubunda da müsabakalar tamamlandı. Bu ligde mücadele veren Yozgat ASP Gençlikspor takımı ilk yarıyı 3'üncü sırada tamamladı. Lige ara verildi. İkinci yarı müsabakaları 19 Ocak 2019 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla start alacak. SORGUN İKİNCİ SIRADA: Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Solhanspor karşısında aldığı 3-1'lik skorla ikinci sıraya yükselip, iddasını sürdürdü. Sarı siyahlıların mücadele verdiği ligde ilk yarı müsabakaları önümüzdeki hafta sonunda oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Ardından lige bir hafta ara verilecek. İkinci yarı müsabakaları ise 5 Ocak 2019 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.