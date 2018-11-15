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ZiRVEDEKiLERiN YOZGAT BULUŞMASI

YOZGAT temsilcilerinin mücadele verdiği liglerde, puan cetvelinin zirvesinde yer alan takımlar, hafta sonunda Yozgat’ta buluşacak.

ZiRVEDEKiLERiN YOZGAT BULUŞMASI

YOZGAT temsilcilerinin mücadele verdiği liglerde, puan cetvelinin zirvesinde yer alan takımlar, hafta sonunda Yozgat’ta buluşacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:59
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ZiRVEDEKiLERiN YOZGAT BULUŞMASI

Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grupta en yakın takipçisinin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Yozgatspor, Pazar Günü Bozok Stadında saat 14.00’da başlayacak karşılaşmada Havza Belediyespor’u konuk edecek. Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Voleybol Erkekler Birinci Ligi B Grubunda lider Palandöken Belediyesi, Sorgun Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 15.00 olarak açıklandı. Pazar günü saat 13.00’da Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nin zirvesinde yer alan yenilgisiz iki takım karşılaşacak. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda averajla ikinci sırada bulunan Yozgat Bozokspor, lider Şırnak GHSİM takımını ağırlayacak. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 15.00’da ise, Hentbol Bayanlar 2’inci Ligi karşılaşması oynanacak. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar bayan takımı, lider Gölbaşı Belediyespor karşısında puan alabilmenin hesaplarıyla ter dökecek.

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