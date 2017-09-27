-Zirvedeki 4’lü

Deplasmanda Kadirli Demirspor’u 3-0 yenen Yozgatspor puan cetvelinin üçüncü sırasında alfabetik sıralama ile yer alırken, Aksaray Belediyespor’u deplasmanda 1-0 yenen Nevşehirspor ise dördüncü sırada bulunuyor. Ligin ilk haftasında Ceyhanspor, Adana B. Belediyespor ile 1-1, Belen Belediyesi de Arsuz Karaağaçspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin ikinci haftası müsabakaları 1 Ekim tarihinde saat 15.00’da oynanacak. Yozgatspor, Kürkçülerspor’u ağırlarken, lider Kayseri Şekerspor, Arsuz Karaağaçspor ile deplasmanda, Talasgücü Belediyespor ise evinde Belen Belediyespor ile karşılaşacak. Nevşehirspor’un evindeki rakibi Kilis Belediyespor. Ligin ikinci haftasında oynanacak diğer karşılaşmalarda Azatlıspor-Kadirli Belediye, Adana B. Belediye-Aksaray Belediye karşı karşıya gelecek.

O G B M A Y AV P

Kayseri Şekerspor 1 1 0 0 8 0 8 3

Talasgücü Belediye 1 1 0 0 3 0 3 3

Yozgatspor 1 1 0 0 3 0 3 3

Nevşehirspor 1 1 0 0 1 0 1 3

Adana B. Belediye 1 0 1 0 1 1 0 1

Ceyhanspor 1 0 1 0 1 1 0 1

Arsuz Karaağaç 1 0 1 0 0 0 0 1

Belen Belediyespor 1 0 1 0 0 0 0 1

Kürkçülerspor 0 0 0 0 0 0 0 0

Aksaray Belediye 1 0 0 1 0 1 -1 0

Kadirli Demirspor 1 0 0 1 0 3 -3 0

Kilis Belediyespor 1 0 0 1 0 3 -3 0

Azatlıspor 1 0 0 1 0 8 -8 0