Zirvede üç takım kaldı

Lider Yozgat Sarayspor, ligin ilk yarısında berabere kaldığı Yozgat SHÇEKspor’u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. En yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ligin son sırasında yer alan Bişekspor’u 5-0 mağlup ederek takibini sürdürdü. Şampiyonluk mücadelesi veren bir başka takım Saraykentspor ise rakibi Çandırspor sahaya çıkmaması nedeniyle bu müsabakayı hükmen 3-0 kazanarak oda zirve takibini sürdürmeyi başardı.