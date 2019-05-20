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Zirvede üç takım kaldı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi dün oynanan üç müsabaka ile geride kalırken, zirvede yer alan üç takım alt sıralardaki takımlar ile puan farkını açtı.

Zirvede üç takım kaldı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi dün oynanan üç müsabaka ile geride kalırken, zirvede yer alan üç takım alt sıralardaki takımlar ile puan farkını açtı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Zirvede üç takım kaldı

Lider Yozgat Sarayspor, ligin ilk yarısında berabere kaldığı Yozgat SHÇEKspor’u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. En yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ligin son sırasında yer alan Bişekspor’u 5-0 mağlup ederek takibini sürdürdü. Şampiyonluk mücadelesi veren bir başka takım Saraykentspor ise rakibi Çandırspor sahaya çıkmaması nedeniyle bu müsabakayı hükmen 3-0 kazanarak oda zirve takibini sürdürmeyi başardı. 

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