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Zirvede değişen bir şey yok

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin ikinci yarısının ikinci haftasında da zirvedeki takımlar içerde ve deplasmanda kazanmasını bildi.

Zirvede değişen bir şey yok

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin ikinci yarısının ikinci haftasında da zirvedeki takımlar içerde ve deplasmanda kazanmasını bildi.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
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Zirvede değişen bir şey yok

Puan cetvelinin zirvesinde değişen bir şey olmadı. Lider Aksaray Belediyespor, konuk ettiği Adana Büyükşehir takımını 3-0 yendi. Takipçisi Yozgatspor, Kürkçüler Amatörspor’u 4-1, Nevşehirspor ise Kilis Belediyespor’u 2-1 deplasmanda yenmesini bildi. Bu üç takım zirvedeki yerlerini korudu.  Kadirli Demirspor, Azatlıspor’u 5-0, Kayseri Şekerspor, Arsuz Karaağaçspor’u 2-1 yendi. Belen Belediyespor, evinde Talasgücü Belediyespor’a 10-0 yenildi.
 

          Takım                         O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Aksaray Belediyespor            14        12        1          1          32        4          28        37

Yozgatspor                             14        11        2          1          43        12        31        35

Nevşehirspor                          14        11        2          1          27        6          21        35

Kayseri Şekerspor                  14        7          4          3          26        13        13        25

Ceyhanspor                            13        6          3          4          25        12        13        21

Adana B. Belediyespor          14        5          4          5          17        18        -1         19

Talasgücü Belediyespor         14        4          4          6          25        11        14        16

Arsuz Karaağaçspor               14        4          3          7          17        15        2          15

Kadirli Demirspor                  14        4          3          7          19        21        -2         15

Kürkçüler Amatörspor           13        4          2          7          19        24        -5         14

Kilis Belediyespor                  14        3          4          7          22        24        -2         13

Belen Belediyespor                14        1          4          9          4          36        -32       7

Azatlıspor                               14        0          0          14        4          84        -80       0

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