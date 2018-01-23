Zirvede değişen bir şey yok

Puan cetvelinin zirvesinde değişen bir şey olmadı. Lider Aksaray Belediyespor, konuk ettiği Adana Büyükşehir takımını 3-0 yendi. Takipçisi Yozgatspor, Kürkçüler Amatörspor’u 4-1, Nevşehirspor ise Kilis Belediyespor’u 2-1 deplasmanda yenmesini bildi. Bu üç takım zirvedeki yerlerini korudu. Kadirli Demirspor, Azatlıspor’u 5-0, Kayseri Şekerspor, Arsuz Karaağaçspor’u 2-1 yendi. Belen Belediyespor, evinde Talasgücü Belediyespor’a 10-0 yenildi.



Takım O G B M A Y Av. P

Aksaray Belediyespor 14 12 1 1 32 4 28 37

Yozgatspor 14 11 2 1 43 12 31 35

Nevşehirspor 14 11 2 1 27 6 21 35

Kayseri Şekerspor 14 7 4 3 26 13 13 25

Ceyhanspor 13 6 3 4 25 12 13 21

Adana B. Belediyespor 14 5 4 5 17 18 -1 19

Talasgücü Belediyespor 14 4 4 6 25 11 14 16

Arsuz Karaağaçspor 14 4 3 7 17 15 2 15

Kadirli Demirspor 14 4 3 7 19 21 -2 15

Kürkçüler Amatörspor 13 4 2 7 19 24 -5 14

Kilis Belediyespor 14 3 4 7 22 24 -2 13

Belen Belediyespor 14 1 4 9 4 36 -32 7

Azatlıspor 14 0 0 14 4 84 -80 0