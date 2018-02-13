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Zirve yarışı değişmedi

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü grupta zirve mücadelesi 3 takım arasında devam ediyor. Lider Sungurlu Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediyesi takımını 3-2 yenerek, puanını 35’e çıkarttı.

Zirve yarışı değişmedi

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü grupta zirve mücadelesi 3 takım arasında devam ediyor. Lider Sungurlu Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediyesi takımını 3-2 yenerek, puanını 35’e çıkarttı.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Zirve yarışı değişmedi

Maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Sorgun Belediyespor, deplasmanda Gümüşhane Telekomspor’u 3-0’lık skorla geçerek, 29 puan ile takibini sürdürdü.
Üçüncü sıradaki Bafra Belediyespor, konuk ettiği Erzurum Lisesi takımını yenerek, puanını 27’ye yükseltti.

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