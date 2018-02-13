Zirve yarışı değişmedi

Maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Sorgun Belediyespor, deplasmanda Gümüşhane Telekomspor’u 3-0’lık skorla geçerek, 29 puan ile takibini sürdürdü.
Üçüncü sıradaki Bafra Belediyespor, konuk ettiği Erzurum Lisesi takımını yenerek, puanını 27’ye yükseltti.
Maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Sorgun Belediyespor, deplasmanda Gümüşhane Telekomspor’u 3-0’lık skorla geçerek, 29 puan ile takibini sürdürdü.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol