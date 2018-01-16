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Zirve yarışı aynı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü Grupta zirve yarışını üç takım önde götürüyor. Lider Sungurlu Belediyesi, deplasmanda Bafra Belediyesi’ni 3-1 yenerek koltuğunu korudu.

Zirve yarışı aynı

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Erkekler 2’inci Ligi 3’üncü Grupta zirve yarışını üç takım önde götürüyor. Lider Sungurlu Belediyesi, deplasmanda Bafra Belediyesi’ni 3-1 yenerek koltuğunu korudu.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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Zirve yarışı aynı

Takipçisi Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediyesi takımını 3-0 yenerek, Bafra ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı. Çorum Belediye, deplasmanda Gümüşhane Telekom’u 3-0’lık skorla geçti.

Takım              O         G         M        A         V         P

Sungurlu Belediye      9          9          0          27        4          26

Sorgun Belediye         9          8          1          24        6          23

Bafra Belediye           9          6          3          22        9          19

Çorum Belediye         9          5          4          17        12        16

Ordu Anadolu İHL    8          3          5          9          19        7

Erzurum Spor                         8          2          6          10        18        7

Tokat Belediye           9          2          7          6          24        5

Gümüşhane Telekom  9          0          9          4          27        2

Orduspor                    Ligden çekildi

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