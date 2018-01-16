Zirve yarışı aynı

Takipçisi Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediyesi takımını 3-0 yenerek, Bafra ile arasındaki puan farkını 4’e çıkardı. Çorum Belediye, deplasmanda Gümüşhane Telekom’u 3-0’lık skorla geçti.
Takım O G M A V P
Sungurlu Belediye 9 9 0 27 4 26
Sorgun Belediye 9 8 1 24 6 23
Bafra Belediye 9 6 3 22 9 19
Çorum Belediye 9 5 4 17 12 16
Ordu Anadolu İHL 8 3 5 9 19 7
Erzurum Spor 8 2 6 10 18 7
Tokat Belediye 9 2 7 6 24 5
Gümüşhane Telekom 9 0 9 4 27 2
Orduspor Ligden çekildi
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol