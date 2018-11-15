Zirve Sorgun takımlarının

Play-Off’a kalmak için mücadele veren iki takımda rakipleri ile aralarındaki puan farkını her geçen hafta açarak devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından gösterilen Sorgun Belediyespor 5 müsabakada rakip filelere 27 gol bırakırken kalesinde sadece bir gol gördü. Kendisi ile aynı puana sahi Sorgun Gençlikspor ise rakip filelere 22 gol bırakırken kalesinde ise 7 gol gördü. Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde en çok gol atan üç takımdan ikisi yine Sorgun ekibi oldu. Grubun en çok gol atan takımı Sorgun Belediyespor olurken, Sorgun Gençlikspor ise grubunu en çok gol atan üçüncü takımı unvanını aldı.