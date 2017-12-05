-Zirve iki takımın

Batman Belediyespor, Köyceğiz Belediyesi’ni 42-13, İzmir Büyükşehir Belediyesi de, deplasmanda Ankara Hentbol İhtisas takımını 34-19 yendi. Ligde ilk üçe girebilmek için mücadele veren takımlardan Gümüşhane Belediyespor, deplasmanda Selçuklu Belediyesi’ni 30-26’lık skorla geçerken, aynı puana sahip Ahi Üniversitesi haftayı dinlenerek geçirdi. Karşıyaka Belediyesi deplasmanda Marmara Üniversitesi’ni 29-25, Yozgat Bozokspor da evinde Tokat Gençlikspor’u 40-37’lik skorla geçti. Lig’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi’ne 32-29 yenildi.

Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu

TAKIM O G B M A Y AV P

Batman Belediyesi 10 9 0 1 375 255 120 18

İzmir Büyükşehir 9 9 0 0 294 208 86 18

Gümüşhane Belediye 9 7 0 2 292 220 72 14

Ahi Evran Üniv. 9 7 0 2 308 242 66 14

Karşıyaka Belediyesi 9 6 0 3 285 256 29 12

Yozgat Bozokspor 10 4 1 5 284 287 -3 9

İstanbul Üniv. 10 4 1 5 280 307 -27 9

Tokat Gençlikspor 9 3 1 5 228 289 -61 7

Selçuklu Belediye 9 3 0 6 290 302 -12 6

Marmara Üniv. 9 3 0 6 225 264 -39 4

Sakarya B.Bld. 9 1 1 7 279 349 -70 3

Ankara Hentbol 9 1 0 8 231 309 -78 2

Köyceğiz Belediye 9 0 2 7 229 312 -83 2