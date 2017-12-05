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-Zirve iki takımın

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde zirve yarışında Batman Belediyespor, maç fazlası ile liderlik koltuğunda otururken, averajla İzmir Büyükşehir Belediye ikinci sırada bulunuyor.

-Zirve iki takımın

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde zirve yarışında Batman Belediyespor, maç fazlası ile liderlik koltuğunda otururken, averajla İzmir Büyükşehir Belediye ikinci sırada bulunuyor.

05 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Zirve iki takımın

Batman Belediyespor, Köyceğiz Belediyesi’ni 42-13, İzmir Büyükşehir Belediyesi de, deplasmanda Ankara Hentbol İhtisas takımını 34-19 yendi. Ligde ilk üçe girebilmek için mücadele veren takımlardan Gümüşhane Belediyespor, deplasmanda Selçuklu Belediyesi’ni 30-26’lık skorla geçerken, aynı puana sahip Ahi Üniversitesi haftayı dinlenerek geçirdi. Karşıyaka Belediyesi deplasmanda Marmara Üniversitesi’ni 29-25,  Yozgat Bozokspor da evinde Tokat Gençlikspor’u 40-37’lik skorla geçti. Lig’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi’ne 32-29 yenildi.

Erkekler 1. Lig 2017 - 2018 Can Çağnay Sezonu Puan Durumu

TAKIM                      O         G         B         M        A         Y        AV      P

Batman Belediyesi     10        9          0          1          375      255      120      18

İzmir Büyükşehir        9          9          0          0          294      208      86        18

Gümüşhane Belediye 9          7          0          2          292      220      72        14

Ahi Evran Üniv.         9          7          0          2          308      242      66        14

Karşıyaka Belediyesi  9          6          0          3          285      256      29        12

Yozgat Bozokspor     10        4          1          5          284      287      -3         9

İstanbul Üniv.            10        4          1          5          280      307      -27       9

Tokat Gençlikspor      9          3          1          5          228      289      -61       7

Selçuklu Belediye      9          3          0          6          290      302      -12       6

Marmara Üniv.           9          3          0          6          225      264      -39       4

Sakarya B.Bld.           9          1          1          7          279      349      -70       3

Ankara Hentbol          9          1          0          8          231      309      -78       2

Köyceğiz Belediye     9          0          2          7          229      312      -83       2

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