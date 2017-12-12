-Zirve bildiğiniz gibi

Lider Aksaray Belediyespor ile yakın takipçileri Yozgatspor ve Nevşehirspor haftayı galibiyetle kapatarak, diğer takımlarla aralarındaki puan farkını artırdı. Lider Aksaray Beledeyespor, konuk ettiği Arsuz Karağaçspor karşısında ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Takipçilerinden Yozgatspor deplasmanda Belen Belediyespor’u 4-0, Nevşehirspor ise Adana Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi. Ligde oynanan diğer karşılaşmalardan, hafta sonunda Yozgat deplasmanına çıkacak olan Kayseri Şekerspor, Kürkçüler Amatörspor’u 4-1 yenerek moral buldu. Hafta sonunda deplasmanda Nevşehirspor ile karşılaşacak olan Ceyhanspor, Aksaray Belediyespor’u konuk edecek Talasgücü Belediyespor’u 2-0’lık skorla geçti. Kilis Belediyespor, Azatlıspor’u 10-1’lik skorla yendi.

Takım O G B M A Y Av. P

Aksaray Belediyespor 11 10 0 1 27 3 24 30

Yozgatspor 11 9 1 1 34 8 26 28

Nevşehirspor 11 9 1 1 23 4 19 28

Adana BŞ Belediyespor 12 5 4 3 17 14 3 19

Ceyhanspor 11 5 3 3 24 11 13 18

Kayseri Şekerspor 11 5 3 3 20 10 10 18

Talasgücü Belediyespor 11 3 4 4 15 9 6 13

Kadirli Demirspor 11 3 3 5 13 15 -2 12

Arsuz Karaağaçspor 11 3 2 6 7 11 -4 11

Kürkçüler Amatörspor 11 3 2 6 15 20 -5 11

Kilis Belediyespor 11 2 3 6 18 20 -2 9

Belen Belediyespor 11 0 4 7 2 19 -17 4

Azatlıspor 11 0 0 11 4 75 -71 0

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