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-Zirve bildiğiniz gibi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta zirve yarışını, geçen sezon 6’ıncı Grupta zirve yarışını önde götüren üç takım üstlendi.

-Zirve bildiğiniz gibi

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta zirve yarışını, geçen sezon 6’ıncı Grupta zirve yarışını önde götüren üç takım üstlendi.

12 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Zirve bildiğiniz gibi

Lider Aksaray Belediyespor ile yakın takipçileri Yozgatspor ve Nevşehirspor haftayı galibiyetle kapatarak, diğer takımlarla aralarındaki puan farkını artırdı. Lider Aksaray Beledeyespor, konuk ettiği Arsuz Karağaçspor karşısında ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Takipçilerinden Yozgatspor deplasmanda Belen Belediyespor’u 4-0, Nevşehirspor ise Adana Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi. Ligde oynanan diğer karşılaşmalardan, hafta sonunda Yozgat deplasmanına çıkacak olan Kayseri Şekerspor, Kürkçüler Amatörspor’u 4-1 yenerek moral buldu. Hafta sonunda deplasmanda Nevşehirspor ile karşılaşacak olan Ceyhanspor,  Aksaray Belediyespor’u konuk edecek Talasgücü Belediyespor’u 2-0’lık skorla geçti. Kilis Belediyespor, Azatlıspor’u 10-1’lik skorla yendi.

            Takım                          O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Aksaray Belediyespor            11        10        0          1          27        3          24        30

Yozgatspor                             11        9          1          1          34        8          26        28

Nevşehirspor                          11        9          1          1          23        4          19        28

Adana BŞ Belediyespor        12        5          4          3          17        14        3          19

Ceyhanspor                             11        5          3          3          24        11        13        18

Kayseri Şekerspor                  11        5          3          3          20        10        10        18

Talasgücü Belediyespor         11        3          4          4          15        9          6          13

Kadirli Demirspor                  11        3          3          5          13        15        -2         12

Arsuz Karaağaçspor               11        3          2          6          7          11        -4         11

Kürkçüler Amatörspor           11        3          2          6          15        20        -5         11

Kilis Belediyespor                  11        2          3          6          18        20        -2         9

Belen Belediyespor                11        0          4          7          2          19        -17       4

Azatlıspor                               11        0          0          11        4          75        -71       0

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