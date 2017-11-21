-Zirve 6’ncı Grubun

Yozgatspor, konuk ettiği Ceyhan Belediyespor’u 4-1 yenerek, liderlik koltuğunu maç eksiğine rağmen korudu.

Nevşehirspor, deplasmanda Arsuz Karaağaçspor’u 2-1, Aksaray Belediyesi de Kürkçüler Amatörspor’u aynı skorla 2-1 yenerek, takiplerini sürdürdü. Ligde Azatlıspor, evinde Adana BŞ Belediyespor’a 6-0, Kadirli Demirspor da Kilis Belediyespor’a 1-0 yenildi. Kayseri Şekerspor, Belen Belediyespor’u 1-0’lık skorla geçti.