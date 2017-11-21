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-Zirve 6’ncı Grubun

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta zirve yarışı, geçen sezon 6’ıncı Grupta zirve mücadelesi veren üç takıma kaldı.

-Zirve 6’ncı Grubun

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta zirve yarışı, geçen sezon 6’ıncı Grupta zirve mücadelesi veren üç takıma kaldı.

21 Kasım 2017 Salı 07:05
179 Okunma
-Zirve 6’ncı Grubun

Yozgatspor, konuk ettiği Ceyhan Belediyespor’u 4-1 yenerek, liderlik koltuğunu maç eksiğine rağmen korudu.
Nevşehirspor, deplasmanda Arsuz Karaağaçspor’u  2-1, Aksaray Belediyesi de Kürkçüler Amatörspor’u aynı skorla 2-1 yenerek, takiplerini sürdürdü. Ligde Azatlıspor, evinde Adana BŞ Belediyespor’a 6-0, Kadirli Demirspor da Kilis Belediyespor’a 1-0 yenildi. Kayseri Şekerspor, Belen Belediyespor’u 1-0’lık skorla geçti.

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