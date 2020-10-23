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Ziraat maçı ertelendi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor’un Pazar günü deplasmanda Ziraat Bankkart takımı ile oynayacağı müsabakanın ertelendiği bildirildi.

23 Ekim 2020 Cuma 00:45
Ziraat maçı ertelendi

Ziraat Bankkart takımında Covit-19 virüsüne rastlandığı ve bu nedenle müsabakanın ileriki bir tarihe ertelendiği bildirildi.
SOLHANSPOR HAZIRLIKLARI BUGÜN BAŞLIYOR
Öte yandan sarı siyahlı ekip, Ziraat Bankkart takımı ile oynayacakları müsabaka ertelenince Çarşamba günü Solhanspor ile oynayacakları müsabakaya yöneldiler. Önceki gün Afyon Belediye Yüntaşspor ile oynadıkları müsabakayı 3-2 kazanan Sorgun Belediyesporlu oyunculara Antrenör Bahadır Aksoy bir günlük izin vermişti. İzin süreleri bugün tamamlanan sarı siyahlı oyuncular Solhanspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına Sorgun Spor Salon’unda bugün yapacakları antrenman ile başlayacaklar.

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Ziraat Maçı Ertelendi
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