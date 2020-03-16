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Ziraat kredi vermedi

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22. haftasında Ziraat Bankası, konuk ettiği Sorgun Belediyespor'u 3-1 yendi.

16 Mart 2020 Pazartesi 03:10
Ziraat kredi vermedi

TVF Başkent Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Koray Yılmazgil, Erhan Alparslan ikilisi yönetti. Ziraat Bankası sahaya, Emin Gök, Hierrezuelo, Poglajen, Muhammed Ertuğrul, Escobar, Halil İbrahim Yücel ile çıktı, Berkay Bayraktar, Koray Şahin, Selim Demir, Hacı Şahin yedek soyundu. Sorgun Belediyespor, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel, Aslan Ekşi, Gavilan, Mehmet Almaz, Centelles ile sahaya çıktı. Onur Altınkaya, Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Halil İbrahim Kurt, Rahmi Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem, Demirhan Durul yedek soyundu. İlk seti 20-25 kazanan Sorgun Belediyespor, daha sonraki setleri 25-15, 25-22, 25-15 kaybederek, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. 

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Ziraat Kredi Vermedi
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