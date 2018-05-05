Zeytin dalı tamamlandı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Eğitim Bir Sen’in müşterek projesi, Zeytin Dalı Futsal turnuvası, önceki gün yapılan final müsabakasıyla sonlandı. Okulların katılımıyla tamamlanan futsal turnuvasının final müsabakası sonrası kupa töreni düzenlendi. Törene Vali Kemal Yurtnaç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Eğitim Bir Sen Başkanı Kenan Şerefli ve öğretmenler katıldı. Cumhuriyet Ortaokulu, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2-0 yenerek birinci olurken, ikinci Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü ise İstiklal Lisesi oldu. Kupa ve madalyaları Vali Kemal Yurtnaç başarılı takımlara takdim etti.