Zeka Oyunları ilgi gördü

Yarışmaya, Merkez ilkokul ve ortaokul kategorisinde toplam 100 öğrenci ve 20 hakem katılım gösterdi. Turnuvada başarılı olan öğrencilere Madalya ve ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Selçuk Doğandemir, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Halıcı ve Anadolu İmam hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer takdim etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2 Mart'ta Zeka Oyunları İl finalinin yapılacağı bilgisini paylaşarak, zekâ oyunlarının kişisel gelişime ve akademik başarıya sağladığı katkılardan bahsetti. Yazıcı, bu etkinliklerin devam edeceğini, turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, emek ve katkılarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti.