Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Zeka dolu hamleler

Milli Eğitim Bakanlığı ile tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliği ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Zeka Oyunları Yozgat İl Şampiyonası tamamlandı.

01 Nisan 2022 Cuma 00:56
Zeka dolu hamleler

Eser Projesi kapsamında Celal Atik Spor Salonu’nda yapılan akıl ve zeka oyunları şampiyonasında il genelinde toplam 218 öğrenci yarıştı. Yarışma sonrasında dereceye giren öğrenciler ise Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. Şampiyona sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ESER Projesi kapsamında il genelinde düzenlenen Akıl ve Zeka oyunları turnuvası sürecinde meslektaşlarına, öğrenci ve velilere ilgi, alakalarından dolayı duyduğu mutluluğu anlattı. Her çocuğun okul süreci boyunca en az bir etkinliğe dahil olması gerektiğine vurgu yapan Yazıcı, turnuvanın amacının her öğrencinin bir etkinliğe dahil etmek olduğunu söyledi. Turnuvanın hedefine ulaştığının altını çizen Yazıcı, turnuvaya katılan, okullara, meslektaşlarına hakemlere, öğrencilere, emek ve katkı sağlan herkese teşekkür eden Yazıcı, Türkiye Şampiyonasına katılacak olan öğrencilere başarılar diledi. Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Şube Müdürleri tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Turnuva da görev alan öğrenmelere ise teşekkür belgesi takdim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Zeka Dolu HamlelerIlerigazetesiMartCuma2022YozgatSorgunIleriGazeteHaberSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özkan açıklama yaptı
Özkan açıklama yaptı
Sarıkaya tutulmuyor
Sarıkaya tutulmuyor
Çiçekdağı’nda etkinlik
Çiçekdağı’nda etkinlik
Yüksekokulda açılış
Yüksekokulda açılış
Erteleme maçında kazanan çıkmadı
Erteleme maçında kazanan çıkmadı
Hazırlıklara devam
Hazırlıklara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim