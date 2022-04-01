Zeka dolu hamleler

Eser Projesi kapsamında Celal Atik Spor Salonu’nda yapılan akıl ve zeka oyunları şampiyonasında il genelinde toplam 218 öğrenci yarıştı. Yarışma sonrasında dereceye giren öğrenciler ise Türkiye şampiyonasında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. Şampiyona sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ESER Projesi kapsamında il genelinde düzenlenen Akıl ve Zeka oyunları turnuvası sürecinde meslektaşlarına, öğrenci ve velilere ilgi, alakalarından dolayı duyduğu mutluluğu anlattı. Her çocuğun okul süreci boyunca en az bir etkinliğe dahil olması gerektiğine vurgu yapan Yazıcı, turnuvanın amacının her öğrencinin bir etkinliğe dahil etmek olduğunu söyledi. Turnuvanın hedefine ulaştığının altını çizen Yazıcı, turnuvaya katılan, okullara, meslektaşlarına hakemlere, öğrencilere, emek ve katkı sağlan herkese teşekkür eden Yazıcı, Türkiye Şampiyonasına katılacak olan öğrencilere başarılar diledi. Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve Şube Müdürleri tarafından dereceye giren öğrencilere madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Turnuva da görev alan öğrenmelere ise teşekkür belgesi takdim edildi.